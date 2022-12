Fifa zavrnila predlog ukrajinskega predsednika, da bi prek spleta nagovoril navijače

Oblasti v Kijevu so si prizadevale, da bi Volodimir Zelenski gledalcem finalne tekme letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu prek video povezave prenesel sporočilo svetovnega miru. V uradu ukrajinskega predsednika naj bi bili, kot poroča STA, presenečeni nad odločitvijo krovne mednarodne nogometne federacije, ki je zavrnila prošnjo ukrajinskega predsednika. "Mislili smo, da bi Fifa želela uporabiti to nogometno platformo za bolj plemenite namene," so za CNN povedali ukrajinski viri. Ni jasno, ali bi bilo sporočilo Zelenskega predvajano v živo ali bi bila njegova izjava vnaprej posneta. Kot so poudarili pri ameriški televizijski mreži, pogovori med uradnim Kijevom in Fifo glede predsednikovega govora še potekajo.