Finale v znamenju dvoboja Messi - Mbappe

Pred finalom svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in branilko naslova Francijo so vse oči v Katarju uprte v dva superzvezdnika. Prvi imeni turnirja, kapetan Argentine Lionel Messi in francoski napadalec Kylian Mbappe sta do zdaj dominirala na mundialu in sta s po petimi goli tudi skupaj na vrhu lestvice strelcev. Za nameček sta oba zvezdnika, ki se borita za zlato kopačko, soigralca v Franciji pri pariškem klubu PSG, ki je v katarski lasti. A za zdaj je to svetovno prvenstvo v Katarju veliko bolj Messijevo kot Mbappejevo - četudi oba skupaj vodita na lestvici strelcev. Medtem so se z bronastim odličjem na SP že okitili Hrvati, ki so v tekmi za tretje mesto ugnali Maročane (2:1)

