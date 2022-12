Francija z več priložnostmi, toda Poljaki se ne dajo

Na svetovnem prvenstvu v Katarju ni več prostora za napake. V soboto so se začeli izločilni boji tega prvenstva. V osmini finala sta se najprej pomerili Nizozemska in ZDA, uspešnejši so bili tulipani. Nato pa je sledil še dvoboj med Avstralijo in Argentino, kjer so Messi in druščina upravičili vlogo favorita. V nedeljo nas čakata dva nova obračuna, ravnokar se aktualni svetovni prvaki merijo s Poljaki, nato pa sledi še obračun Angležev in Senegala.

icon-expand Kylian Mbappe v središču dogajanja. FOTO: AP Francozi so kljub številnim poškodbam že pokazali, da pokala ne bodo kar tako predali v druge roke. Kljub temu, da v ekipi ni Karima Benzemaja, dobitnika letošnje prestižne nagrade zlata žoga, pa se zdi, da ima mladi napadalec PSG-ja, Kylian Mbappe, vse v svojih nogah. Kljub nesrečnemu porazu v zadnjem krogu skupine proti Tuniziji, se zdi, da to ni omajalo francoske samozavesti. Poljaki so na drugi strani v skupinskem delu nekoliko "razočarali", toda ko imaš v ekipi Roberta Lewandowskega, jih nikoli ne gre odpisati. V začetnih postavah obeh ekip ni bilo nikakršnih posebnosti. Raphael Varane je že v četrti minuti imel lepo priložnost, todo žogo je z glavo udaril mimo gola. Tekma se je začela precej aktivno, razigrani ekipi pa sta napovedovali trd boj. Mbappe je v deveti minuti žogo lepo spravil v kazenski prostor, toda Poljaki so se ubranili in žogo poslali z igrišča. Francozi so v nadaljevanju obkolili nasprotnikov gol, toda Szczesny ni imel večjih težav. V 15. minuti je imel Oliver Giroud novo priložnost, toda Szczesny je bil na pravem mestu in žogo zadržal v svojih rokah. Nato je zapretil še Dembele, toda Poljak je bil znova brez težav. V 21. minuti je bil prvič na današnji tekmi nevaren tudi Lewandowski, toda žoga ni našla poti v mrežo. V 29. minuti je imel Giroud zlato priložnost, da se zavihti povsem na vrh lestvice francoskih strelcev (S Henryjem si delita prvo mesto, oba imata 51 zadetkov). Po lepi podaji Dembeleja v kazenskem prostoru je ostal sam pred vrati, toda žoga ni končala v mreži. V 38. minuto so Poljaki pripravili pravo ofenzivo na nasprotnikov gol, Francozi pa so se z nekaj sreče izmazali, da niso prejeli zadetka. icon-expand Statistični pregled današnjih nasprotnikov. FOTO: Sofascore.com