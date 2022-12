Francija za nov naslov proti Argentini in kamelji gripi

Ali bo veliki finale svetovnega nogometnega prvenstva med Francijo in Argentino odločil virus, ki pesti branilce naslova? Kamelja gripa je vdrla v tabor francoske reprezentance in povzroča precej težav selektorju Didieru Deschampsu v pripravi na vrhunec mundiala v Katarju.

Francija lahko jutri postane prva reprezentanca po Braziliji 1962, ki bo ubranila naslov svetovnega prvaka. Varovanci Didiera Deschampsa so bili z izjemo rezultatsko nepomembnega spodrsljaja proti Tuniziji prepričljivi v skupinskem delu, nato pa na poti do finala izločili Poljsko, Anglijo in Maroko. Zadnja ovira na poti do tretjega naslova je Argentina z velikim Lionelom Messijem. A kot vse kaže, bodo galski petelini najprej morali premagati še virus, ki jih je očitno dodobra prizadel. To je tudi glavna tema na novinarskih konferencah francoske reprezentance, ki je zasenčila celo vprašanja o dvoboju z argentinskim virtuozom. "Nimam nobenih novic, nisem še nikogar srečal pred zajtrkom," dopoldne ni mogel nič spodbudnega povedati vratar aktualnih svetovnih prvakov Hugo Lloris.

Dayot Upamecano in Adrien Rabiot sta morala zaradi bolezni izpustiti že dvoboj z Maročani. Kmalu zatem so iz francoskega tabora sporočili, da je virusu podlegel tudi Kingsley Coman. Seznamu obolelih sta se v zadnjih dneh pridružila še odlična branilca Raphael Varane (imel naj bi le lažje simptome) in Ibrahima Konate, ki naj bi močno občutil simptome bolezni .

icon-expand Raphael Varane in Ibrahima Konate sta zadnja na seznamu obolelih FOTO: AP

V taboru branilcev naslova poskušajo širjenje virusa omejiti s številnimi ukrepi, ki so se izkazali kot učinkoviti v boju proti koronavirusu. Nošenje mask in razkuževanje rok sta znova postala obvezna, oboleli igralci so v samoizolaciji v svojih sobah. Francoski nogometaši naj bi se okužili s kameljo gripo, francoski časnik L'Equipe poroča, da naj bi virus v hotel vdrl skozi ventilacijski sistem oziroma klimo. Medtem pa katarski BeIN Sports trdi, da je verjetneje, da so Francoze okužili Angleži v četrtfinalnem dvoboju. Tudi številni navijači poročajo, da so se s svetovnega prvenstva v Katarju vrnili s precej nadležnim prehladom. Svetovna zdravstvena organizacija je sicer že pred začetkom svetovnega prvenstva poslala opozorilo o potencialnem tveganju širjenja kamelje gripe po vsem svetu.

icon-expand Ali so Francoze res okužili Angleži? FOTO: AP

Kamelja gripa je izraz za koronavirus bližnjevzhodnega respiratornega sindroma, ki se lahko prenaša med živalmi in ljudmi, prav kamele naj bi bile glavna vez med njimi. Prvič so ga identificirali v Savdski Arabiji leta 2012, od takrat pa so v laboratorijih potrdili več kot 2600 primerov pri ljudeh. Simptomi so precej podobni gripi in covidu – povišana telesna temperatura, kašelj in bruhanje.

Dodatne težave Didieru Deschampsu povzročajo poškodbe, vezist Aurelien Tchouameni, strelec prvega gola proti Angliji, in branilec Theo Hernandez, francoski junak proti Maroku, trenirata ločeno od ekipe zaradi težav z bokom oziroma kolenom. Francosko reprezentanco so poškodbe razredčile še pred začetkom turnirja, v Katarju manjkajo N'Golo Kante, Christopher Nkunku, Paul Pogba in Karim Benzema. Prav ime slednjega se vse pogosteje omenja v zadnjih dneh, poškodba stegenske mišice naj bi bila preteklost za dobitnika zlate žoge. Ali se bo Didier Deschamps v želji, da kljub vsem težavam sestavi zasedbo, ki bo kos Lionelu Messiju in druščini, odločil za to drastično potezo?

icon-expand Karim Benzema na pomoč? FOTO: AP