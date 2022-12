Francoski tisk hvali les bleus, argentinski svari pred francosko nevarnostjo

Maroški časnik v francoščini L'Opinion navaja, da so člani maroške nogometne reprezentance osvojili srca Maročanov. "Odločile so izkušnje tricolorjev in naivnost Maročanov. Tekma se je končala s porazom, ki si ga atlaški levi niso zaslužili, saj je bila njihova predstava več kot zadovoljiva z nizom, ki ga niso prikazali za Maroko, ampak celotno Afriko in arabsko-muslimanski svet."

"Po neverjetni kampanji, v kateri so se nogometaši prebili do kvarteta najboljših na svetovnem prvenstvu, je maroška reprezentanca v sredo na stadionu Al Bajt padla v finalu in izgubila proti Franciji. Izkušnje svetovnih prvakov in njihovega trenerja so na koncu prevladale. Maroška reprezentanca ni mogla dohajati Francije."

Le Figaro opozarja, kako je francoska izbrana vrsta "osvojila Maroko", da bi si zagotovila srečanje z legendo. "To je torej nogomet: stres, znoj, strah pred najhujšim, nato vzdih olajšanja in nepopisno veselje. Za ta trenutek brezčasnosti in lepote, za zmenek z zgodovino. Francoska reprezentanca je v sredo zvečer prestala vsa ta čustva, vendar je dosegla najpomembnejše: uvrstitev v finale svetovnega prvenstva. Boriti se je morala proti junaškim Maročanom. Mojstrsko."

Argentinski Clarin opozarja na previdnost pred francoskim sprenevedanjem, saj Francozi skušajo ustvariti vtis, da so manj nevarni, kot dejansko so. "Vedno se zdijo manjši, kot v resnici so ali kot pravijo številke. Tekmo so odprli z golom že po petih minutah, nato pa predali žogo Maroku, ki je bil preveč samozavesten v lastni utvari obrambne varnosti. Kljub nekaj odsotnostim in novim imenom se zdi, da je Francija v bistvu ista, kot je bila pred štirimi leti. So zelo praktični, krasi jih velika treznost, zaradi česar ne blestijo, a tudi ne odpuščajo."

Argentinski La Nacion hvali tekmeca Argentincev v finalu: "Redko, zelo redko lahko kakšna ekipa tako prestraši. Tukaj, na stadionu Al Bajt, je prebrisana kukavica svetovnega prvenstva v Katarju 2022 zamrznila razgreta srca več tisoč Maročanov. Žvižgali so jim, kričali so nanje, a nič ne more prestrašiti francoske ekipe."