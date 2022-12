Francozi in Angleži v en glas: Zmagovalec bo postal svetovni prvak!

Doslej sta se evropski nogometni velesili na svetovnih prvenstvih pomerili dvakrat. Obe tekmi so dobili Angleži. Leta 1966 so bili na domačem Wembleyu boljši z 2:0, na tem turnirju so osvojili tudi svoj edini naslov svetovnih prvakov. Leta 1982 so na svetovnem prvenstvu v Španiji v Bilbau slavili s 3:1. Oba dosedanja dvoboja sta bila odigrana v skupinskem delu, kar pomeni, da se bosta nasprotnika z obeh strani Rokavskega preliva prvič pomerila v izločilnih bojih. Izbranci selektorja Garetha Southgatea so s prikazanimi igrami v Katarju močno povečali apetite svojih navijačev, ki že 56 let zaman čakajo na najprestižnejšo reprezentančno lovoriko.