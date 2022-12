Francozi po porazu v finalu zavrnili uradni sprejem

Krajšo slovesnost so sicer sprva načrtovali na Place de la Concordu, zaradi poraza pa so že prej odpovedali klasični mimohod po Elizejskih poljanah. Zdaj so po besedah Noela Le Graeta za televizijsko postajo BFMTV odpovedali tudi krajšo slovesnost. Letalo s francoskimi nogometaši bo okoli 18. ure pristalo na letališču Roissy.

"Igralci si želijo oditi domov, zato ne bo sprejema na Elizejskih poljanah. Namesto tega bodo po pristanku letala takoj odšli domov," je v kratki izjavi dejal predsednik FFF Le Graet.