Gana po napeti končnici zadržala prednost in s 3:2 ugnala Južno Korejo

Drugi tekmovalni dan v skupini H sta začeli Južna Koreja in Gana. Varovanci Otta Adda so že v prvem polčasu dvakrat merili v polno, a se Južnokorejci niso predali in so po 16 minutah drugega polčasa izid poravnali. Izenačenje pa ni trajalo dolgo, saj je Mohammed Kudus z drugim zadetkom na tekmi v 68. minuti Gance popeljal v vodstvo, ki so ga kljub napeti končnici, polni priložnosti za azijsko ekipo, štirikratni afriški prvaki zadržali do konca.

Prvi so zapretili Južnokorejci, ki so po desni strani ustvarili lepo akcijo, a je bil zaključek Gue-sung Choja preslab. Azijci so bili na uvodu v srečanje precej boljši nasprotnik, igra je praktično ves čas potekala na polovici Gane. V prvih 15 minutah srečanja so si varovanci Paula Benta priigrali kar pet kotov, zabeležili pa so tudi štiri strele, a nobeden izmed njih ni letel v okvir vrat afriške ekipe. Kar ni uspelo Južnokorejcem, je v 24. minuti uspelo Gancem. Slednji so namreč s prvim strelom v okvir vrat, ki je bil hkrati tudi njihov prvi strel na tekmi, dosegli zadetek. Po prostem strelu z leve strani, ki ga je izvedel Jordan Ayew, je po rahli zmedi v kazenskem prostoru Južne Koreje zadel osrednji branilec Mohammed Salisu.

Ganci so deset minut kasneje podvojili vodstvo. V vlogi podajalca se je znova znašel mlajši izmed bratov Ayew, ki je znova podal z leve strani, tokrat pa je njegov predložek z rahlim dotikom z glavo v zadetek pretvoril Mohammed Kudus. Južnokorejci so se po zaostanku kar dveh zadetkov poskusili pobrati in še v prvem polčasu doseči zadetek za priključitev. Še najbližje temu je bil v 45. minuti Woo-Jeong Jeong, ki pa je meril malenkost mimo oddaljene vratnice; Južna Koreja ob šestih strelih v prvem polčasu ni niti enkrat streljala v okvir vrat.

Drugi polčas pa so za razliko od prvega bolje otvorili Ganci, za katere je močno, a nenatančno sprožil Tariqa Lampteya. V 53. minuti pa so Južnokorejci le vpisali strel v okvir vrat, ko je po lepem predložku Cho meril z glavo, a je bil na pravem mestu vratar Gane Lawrence Ati. Če ni šlo v prvo, pa je šlo v drugo. Pet minut kasneje je po lepem predložku z leve strani Kang-in Leeja, ki je v igro vstopil le dobro minuto pred tem, Cho z glavo meril v polno. Le tri minute kasneje so Južnokorejci ponovili vajo. Z leve strani je tokrat predložek v kazenski prostor Gane poslal Jin-su Kim, znova pa je z glavo v polno meril Cho in rezultat je bil poravnan.

A ne za dolgo, le približno sedem minut po izenačenju je Gana znova povedla. Afričani so po levi strani izpeljali hitro akcijo, v kazenski prostor Južne Koreje je podal Gideon Mensah. Potem ko je žogo mimo spustil Inaki Williams, pa je še drugič na tekmi v polno meril Kudus. Južna Koreja je tako znova lovila zaostanek in v 75. minuti se je po strelu Leeja moral z obrambo izkazati Ati. Minuto kasneje je do izjemne priložnosti prišel še levi bočni branilec Jin-su Kim, a je njegov strel, ki je že premagal Atija, pred golom zbil Salisu.

Južnokorejci so v želji po izenačenju vse moči usmerili v napad in v 94. minuti je Choju hattrick preprečil Ati. Dve minuti kasneje je napadalec Jeonbuk Hyundai Motorsa znova zapretil z glavo, a je bil v medsebojnem dvoboju še enkrat uspešenjši Ati, sicer vratar švicarskega St. Gallena. Čeprav so bili azijski predstavniki nekajkrat zelo blizu gola, jim tudi 10 minut sodnikovega podaljška ni pomagalo; tako po dveh odigranih tekmah ostajajo le pri točki. Gana pa je z zmago vpisala prve tri točke na letošnjem mundialu.

