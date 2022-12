Ganci po maščevanje, Južnokorejci po senzacijo

O ozadju obračuna med Gano in Urugvajem smo v zadnjih dneh poročali na dolgo in široko. Gre za ponovitev četrtfinalnega obračuna izpred 12 letih, ko je bila Gana tik pred tem, da postane prva afriška država v polfinalu svetovnega prvenstva. Zmagoviti zadetek Gancev je s posredovanjem z roko, za katerega je prejel rdeči karton, preprečil Luis Suarez . Asamoah Gyan je nato zastreljal enajstmetrovko, po strelih z bele točke pa so med štiri najboljše potovali Južnoameričani. Prah se, čeprav je odtlej minilo že več kot desetletje, še vedno ni polegel. Več si lahko preberete v spodnjem prispevku.

Kakšna je bila računica pred zadnjim krogom v skupini H?

Portugalska je bila prva s šestimi točkami in že uvrščena v osmino finala, z vsaj remijem proti Južni Koreji bi dokončno potrdila prvo mesto. Gana bi uvrstitev med najboljših 16 potrdila z zmago, v primeru remija proti Urugvaju in zmagi Južne Koreje nad Portugalsko bi imeli Korejci in Ganci po štiri točke, tako da bi odločala gol razlika. Razmerje med danimi in prejetimi zadetki bi odločalo tudi v primeru zmag Južne Koreje in Urugvaja. Južnoameričani bi, če ne bi uspeli slaviti, zagotovo potovali domov, kar velja tudi za Južnokorejce.