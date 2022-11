Generalka za SP: Srbi visoko ugnali Bahrajn

Nekatere nogometne reprezentance, ki bodo v naslednjih dneh začele nastope na svetovnem prvenstvu v Katarju, so odigrale še zadnje pripravljalne tekme. Do zmage so prišli Srbi, ki so bili s 5:1 boljši od Bahrajna. Belgijci so z 1:2 izgubili proti Egiptu, Kamerunci pa so se s Panamo razšli brez zmagovalca (1:1).

Presenetljiv je bil predvsem poraz Belgijcev, ki so v širšem krogu favoritov za slavje na SP, ki se bo začelo v nedeljo. Za Egipčane, ki se niso uvrstili na mundial, sta v 33. in 46. minuti zadela Mostafa Mohamed in Trezeguet, za Belgijce pa je gol dosegel Lois Openda v 76. minuti. Belgija bo na SP igrala v skupini F, prva tekma pa jo čaka v sredo proti Kanadi. V tej skupini bo prav tako v sredo še tekma Maroko - Hrvaška. Dan kasneje se bodo v Katarju predstavili Srbi, ki so zadnjo pripravljalno tekmo proti Bahrajnu dobili s 5:1. Z dvema zadetkoma se je izkazal Dušan Tadić (8., 50.), isti igralec je podal še za zadetek Dušana Vlahovića v 51. minuti. Ob koncu dvoboja sta zadela še Filip Đuričić (87.) in Luka Jović (90.). V 15. minuti so Bahrajnčani zadeli z bele točke, natančen je bil Jusuf Hilal. V skupini G bo Srbija najprej nastopila proti Braziliji, in sicer v četrtek, ko bo še tekma Švica - Kamerun. Afriški predstavnik je danes prav tako odigral zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom dogajanja v Katarju. Tekma se je končala z 1:1, potem ko so Kamerunci povedli prek Erica Maxima Choupo-Motinga v 48. minuti. Sedem minut kasneje je Panama izenačila prek Michaela Murilla. icon-link Skupine in izločilni boji SP v nogometu FOTO: Sofascore.com