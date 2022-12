Gianni Infantino sodil na tekmi zvezdnikov in delavcev

Na njej so se nekdanji velikani nogometa, kot so Brazilca Cafu in Roberto Carlos, Argentinec Javier Zanetti, Portugalec Deco, Avstralec Tim Cahill, Španec Michel Salgado, Anglež John Terry, Nizozemec Clarence Seedorf in Italijan Alessandro Del Piero, pomerili z delavci, navijači in prostovoljci na letošnjem mundialu.