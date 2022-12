Goncalo Ramos: Niti v najbolj divjih sanjah si nisem predstavljal ...

" Niti v najbolj divjih sanjah si nisem predstavljal, da bom prvič na SP nastopil na tekmi na izpadanje in dosegel tri gole. A zdaj moramo razmišljati naprej, čaka nas Maroko, ta rezultat ni več pomemben ," je takoj po tekmi s Švico, ki jo je njegova ekipa dobila s 6:1, dejal Goncalo Ramos . " Cristiano Ronaldo je bil vedno moj vzornik. Všeč sta mi tudi Robert Lewandowski in Zlatan Ibrahimović , " je še dodal novopečeni portugalski junak na novinarski konferenci po tekmi v Katarju. Selektor Fernando Santos je pred tekmo s Švicarji tudi veliko tvegal, ko je na klopi pustil izkušenega zvezdnika Ronalda in na igrišče poslal 21-letnega novinca v reprezentanci. Za Ramosa je bil sinočnji nastop šele četrti za člansko izbrano vrsto Portugalske: prvenec je bil 17. novembra na prijateljski tekmi z Nigerijo, ko je tudi dosegel prvi gol v članski reprezentančni karieri. Na tem SP pa je pred prebojem s Švico dobil le drobtinice kot menjava za Ronalda ob koncu tekem z Urugvajem in Gano.

Njegovi trije goli proti Švici (17., 51. in 67. minuta) so prvi "hat-trick" na letošnjem SP v Katarju, s tremi zadetki pa je v hipu na lestvici strelcev ujel osem tekmecev z enakim številom golov (Cody Gakpo, Olivier Giroud, Lionel Messi, Alvaro Morata, Marcus Rashford, Richarlison, Bukayo Saka in Enner Valencia). Na tej lestvici sicer s petimi goli vodi Kylian Mbappe.

Obenem pa se je tudi vpisal v zgodovino SP. Le en igralec pred njim je bil namreč mlajši, ko je na tekmi na izločanje dosegel tri gole. To je bil legendarni Brazilec Pele, leta 1958 je na tekmi s Francijo tri gole dosegel pri manj kot 18 letih, Ramos je star 21 let.

Pepe: Ronaldo ve, da smo mi najpomembnejši

Tako kot Maroko je tudi Portugalska pozno v noč slavila svoje nogometaše, ki so se uvrstili v četrtfinale SP v Katarju. A medtem ko je bilo rajanje Maročanov tudi po evropskih velemestih vsesplošno, so bili Portugalci razdvojeni, saj so do zmage proti Švici prišli brez zvezdnika Cristiana Ronalda, ki ga je selektor posadil na klop. Namesto Ronalda je tekmo začel Goncalo Ramos, kapetanski trak pa je nosil Pepe. Pravi slednji je po zmagi s 6:1 prvi stopil v bran nekdanjemu soigralcu pri Real Madridu. "On dobro ve, da smo mi najpomembnejši. To je bila odločitev selektorja in treba jo je spoštovati. Danes smo zmagali z kolektivno predstavo," je po tekmi dejal Pepe, poroča portugalski športnik časnik A Bola. Naslednji tekmec Portugalske 10. decembra bo Maroko, ki je po streljanju enajstmetrovk izločil Španijo. "Danes v nogometu kakovost ni dovolj. Trdo moraš delati in se dobro pripraviti na vsakega nasprotnika. Pričakujem veliko bitko," je dodal Pepe.