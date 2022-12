Hakimi: Rojen v Madridu, 'vzgojen' v Realu, s Panenko poslal Špance domov

"Moja mama je čistila hiše in moj oče je bil prodajalec na ulici. Prihajamo iz skromne družine, ki se je borila za preživetje. Danes se vsak dan borim zanju. Žrtvovala sta se zame," je svojo družino nekoč opisal danes največji zvezdnik Maročanov, ki so v torek v osmini finala šokirali in domov poslali Špance. Prav v Španiji sta se starša Achrafa Hakimija borila za dostojno življenje svojega sina. Natančneje v Madridu, kjer se je njun sin vpisal v slovito nogometno šolo Real Madrida.

Nadarjeni Španec maroškega rodu je kmalu pokazal ogromno nadarjenost za nogomet, predvsem pa ključni lastnosti, ki sta krasili tudi njegova starša, trdo delo in vztrajnost. Leta 2016 je Hakimi debitiral v članskem moštvu Reala prav proti svojemu sedanjemu moštvu PSG-ju. A v kraljevem klubu ni zdržal dolgo, saj je zanj zaigral na 17 uradnih tekmah in dosegel dva zadetka. Sledila je dveletna začasna posoja v Borussio Dortmund, kjer se je pokazal v pravi luči. Njegove predstave na desni strani obrambe so navdušile ljubitelje Bundeslige in na 73 tekmah je padlo kar 12 zadetkov in 17 podaj. Ob koncu posojila so njegove predstave bile že tako prepričljive, da je njegova cena preskočila finančne zmožnosti kluba iz Dortmunda.

V zameno za krepkih 43 milijonov evrov se je preselil v Milan, kjer je znova blestel, tokrat v dresu Interja. Po 45 nastopih in osvojitvi Serie A, je sledil klic bogatih Parižanov. Cena je poskočila na 68 milijonov evrov in 62 tekem pozneje ima izjemno napadalni branilec na svojem računu sedem zadetkov. Skratka, njegova klubska kariera je iz leta v leto vse bolj bogata in v tem trenutku je brez dvoma eden najboljših desnih branilcev na svetu, če ne celo najboljši.