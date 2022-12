Boj za polfinale: Hrvaška - Brazilija

Brazilija in Hrvaška sta v osmini finala izločili azijska predstavnika Južno Korejo in Japonsko. Medtem ko so se Brazilci poigrali s Korejci in jih odpravili s 4:1, pa so Hrvati, ki branijo drugo mesto s SP 2018, po enajstmetrovkah premagali Japonce, pri čemer je bil junak vratar Dominik Livaković s tremi branjenimi streli z bele pike.

Čeprav je Hrvaška izkušena turnirska ekipa, na kar so opozorili v brazilskem taboru, pa so Južnoameričani v vlogi favorita glede na prikazano doslej. V njihov pri govori tudi dejstvo, da na štirih medsebojnih tekmah še niso izgubili. Toda zadnji dvoboj je star že več kot štiri leta. Brazilci sicer lovijo deveti polfinale mundialov, več, 12, jih ima doslej le Nemčija. Hrvati pa so na SP vedno prišli med najboljše štiri, ko so se prebili iz skupine. To velja tako za SP 1998 kot 2018.

V soboto bosta še preostala četrtfinalna obračuna. Ob 16. uri bosta v Dohi igrala Maroko in Portugalska, ob 20. pa v Al Koru Anglija in Francija. Polfinalni tekmi bosta 13. in 14. decembra, tekma za tretje mesto 17., veliki finale pa 18. decembra.

Izid, četrtfinale:

Brazilija - Hrvaška