Tekma za bron na mundialu: Maročani do ekspresnega izenačenja

Za Hrvate je to po letu 1998 drugi mali finale, pred štirimi leti so izgubili velikega. Maročani so prva afriška oziroma arabska država, ki se je uvrstila med najboljše štiri. Ekipi sta se pomerili že na tekmi skupinskega dela. Tekma se je končala brez golov, hrvaški nogometaši so takrat poskušali številne kritike, a izkazalo se je, da so igrali proti odlično organizirani reprezentanci, ki je pozneje prekrižala račune Belgiji, Španiji in Portugalski. Tudi v polfinalu proti Franciji, kjer je bila zaradi poškodb in bolezni že precej zdesetkana, je nudila dostojen odpor in izenačeno tekmo je pričakovala tudi v obračunu s Hrvati, ki so si na moč želeli bronasto kolajno, ki bi bila njihova druga, prvo so osvojili leta 1998, ko je bil selektor Miroslav Blažević.