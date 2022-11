Mreži in Hrvaške in Maroka v prvem polčasu mirovali

"Vsekakor je to, kar smo doživeli leta 2018 v Rusiji, nepozabno in neizbrisno v mojih mislih. Drugi lahko še naprej govorijo o tem, mi pa moramo to pustiti ob strani in se osredotočiti na to, kar je pred nami," je dejal Luka Modrić na tiskovni konferenci pred srečanjem z Marokom in dodal še: "Veliko igralcev iz SP v Rusiji ni tukaj, imamo nove igralce, nove kakovostne mlade igralce s svežo krvjo in energijo. To je nov turnir in nanj moramo gledati tako."