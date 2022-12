Hrvaški evforiji ni konca: To, kar delajo ognjeni na SP, je zunaj dojemanja uma

Reprezentance v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Katarju in tretjem preboju ekipe v polfinale SP. S superlativi so uspeh opisali tudi hrvaški mediji. Jutranji list je v naslovu zapisal: " Čudež nad čudeži. Največja senzacija SP, Hrvaška izločila Brazilijo ." Njihov komentator Ilija Lončarević pa piše, da je to, kar " dela Hrvaška na SP, zunaj dojemanja uma. To je najboljših 120 minut vseh časov, a tudi če bi se poslovili od SP, bi bil uspeh velik ".

" Noč za zgodovino, " na naslovnici na spletu piše Večernji lis t. Tam so na hitro sestavili tudi odzive v nekaterih velikih in pomembnih tujih medijih. Sportske novosti slavijo z naslovom: " Največja senzacija SP, Hrvaška izločila Brazilijo. Junak Livi uničil sanje velesile. "

Dnevnik.hr je Dominika Livakovića razglasil za najboljšega vratarja na svetu. Takoj so povzeli tudi odmevne komentarje na družbenih omrežjih, in to z oceno, da ob uspehu hrvaških nogometašev ta pregorevajo. Enako navdušeni so pri Slobodni Dalmaciji, kjer tako kot večina medijev kažejo tudi posnetke in slike slavja po Hrvaškem. "Hrvati utišali sambo," pa v naslovu slavje nogometašev slavi hrvaška tiskovna agencija Hina. Tam prenašajo tudi izjavo predsednika države Zorana Milanovića, ki je prepričan, da se Hrvaška lahko prebije prav do konca. Tudi njihov glavni junak je "Livi".