Hrvaški mediji enotni: Svet se zgraža nad 11-metrovko Argentine

Argentinci so bili suvereni, v nobenem trenutku niso ogrozili svoje druge medsebojne zmage na svetovnih prvenstvih proti Hrvatom. Na njunem prvem dvoboju v Franciji 1998 so Argentinci zmagali z 1:0, pred štirimi leti pa so bili Hrvati boljši s 3:0. Kakopak so mediji naših južnih sosedov v veliki meri na strani komentarjev, ki govorijo o nezasluženem porazu, povezanem tudi s pristranskostjo delivca nogometne pravice, Italijana Danieleja Orsata. "Svet se zgraža nad 11-metrovko Argentine. To je nezasluženo," med drugim piše dnevnik.hr, ki v nadaljevanju navaja izjavo Luke Modrića: "Najstrožja kazen nas je uničila. Sodnik je katastrofa, eden najslabših."