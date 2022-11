Hrvaški navijači v Dohi razvili 200-metrsko zastavo

Hrvaški navijači so davi v Dohi, le nekaj ur pred tekmo z Marokom, razvili zastavo velikanko, ki v dolžino meri kar 200 metrov. Hrvaška reprezentanca namreč od 11. ure dalje igra prvo tekmo na svetovnem prvenstvu v Katarju. Navijači so tribune zasedli v posebnih uniformah.

Kot poroča hrvaški Index.hr, so navijači na tribunah stadiona Al Bayt v Dohi nase opozorili z uniformami, ki jih tradicionalno nosijo Arabci, a so jih označili s hrvaško prepoznavnimi rdečimi kvadratki.

Stadion, na katerem igra Hrvaška, ima 60.000 sedežev in se nahaja 40 kilometrov severno od Dohe v mestu Al Khor. Gre za drugi največji stadion, zgrajen za svetovno prvenstvo. Zaradi številka sedežev sedežev bo gostil tudi eno od polfinalnih tekem. Tam so odigrali prvo tekmo svetovnega prvenstva tudi Katarci in Ekvadorci, piše Index.hr.

Hrvati so poskrbeli za atrakcijo tudi z 200-metrsko zastavo, ko so jo razvili nekaj ur pred tekmo. Kot poroča hrvaški Tportal.hr, so okoli 100 kilogramov težko zastavo prinesli fantje iz Crikvenice. Ker gre za nenavaden izdelek, so morali navijači opraviti poseben carinski postopek. Katarske oblasti so zahtevale, da razvijejo zastavo na letališču zaradi varnostnega pregleda.

Naši južni sosedi so bili po velikanski zastavi znani že pred štirimi leti v Rusiji, kjer so postali svetovni podprvaki, a tokratna zastava je z 200 metri še enkrat daljša od tiste, ki so jo imeli s sabo na zadnjem SP. Ker gre za poseben izdelek, je bila posebnega pregleda 100-kilogramska zastava deležna tudi ob prihodu v Katar, kjer so jo morali iz varnostnih razlogov za pregled razviti prvič.

