Hrvati pokazali svojo moč: 'To zmorejo samo velike ekipe'

Po bledem začetku svetovnega prvenstva in remiju brez golov z Marokom je Hrvaška pokazala zobe. Južni sosedje so na kritike medijev odgovorili v svojem slogu in Kanado razbili s 4:1, pa čeprav so se že v drugi minuti znašli v zaostanku. Selektor Zlatko Dalić je bil poln hvale na račun svojih varovancev, junaku srečanja Andreju Kramariću, ki je dosegel dva zadetka, pa se je odvalil kamen od srca, saj so ga pred tem močno kritizirali.

Vsega 68 sekund je potreboval Alphonso Davies, da je proti Hrvaški dosegel prvi kanadski gol v zgodovini svetovnih prvenstev. A njegovo veselje je bilo kratko. Podprvaki izpred štirih let so že do polčasa povedli, v nadaljevanju pa dosegli še dva zadetka za več kot rutinirano zmago, po kateri je vrednost njihovih delnic močno narasla. "Od praktično prve sekunde smo izgubljali proti ekipi, ki je mlada, ima pravo energijo in je po vodstvu postala še boljša. Uspelo nam je pomiriti Kanadčane in na koncu tudi zmagati. To zmorejo samo velike ekipe. Ekipe, ki verjamejo same vase, ki držijo skupaj, ki so polne motiva, ki so odločne. In to je Hrvaška," je obračun komentiral Zlatko Dalić.

Po neprepričljivi predstavi proti Maroku v prvem krogu so bili Hrvati deležni številnih kritik. Da je sredina z Luko Modrićem, Marcelom Brozovićem in Mateom Kovačićem prestara in nefunkcionalna, da Andrej Kramarić ni dovolj učinkovit za vlogo prvega napadalca, da jim v napadu manjka širine, pa še kaj smo lahko prebrali in slišali. Po mnenju Dalića je tekma s Kanado vse omenjene kritike demantirala. "Od Ivana Perišića in Andreja Kramarića sem zahteval, da stojita nekoliko širše, da je imela trojica na sredini dovolj prostora. Še enkrat bom ponovil, to je ena najboljših zveznih vrst na prvenstvu, lahko govorite, kar hočete. Danes so ogromno tekli in igrali sijajno. A to je bil samo začetek," je 56-letnik pohvalil svoje nogometaše na sredini igrišča, potem pa z izbranimi besedami nadaljeval o svojem prvem napadalnem adutu: "Kar se Kramarića tiče, rekel sem, da je on naša konstanta, ki lahko redno rešuje tekme. Njegov status ni pod vprašajem. Razčistila sva, bil je tiho in opravil svoje delo, kar se mu je na koncu izplačalo."

Nogometaš nemškega Hoffenheima je bil za razliko od prve tekme, ko je igral povsem v konici napada, tokrat premaknjen na desno stran, na položaju osrednjega napadalca pa je začel Hajdukov Marko Livaja. Odločitev se je Daliću obrestovala, saj sta oba že v prvem polčasu merila v polno. "Vedno pravim, da imamo štiri vrhunske napadalce, ki lahko vselej odgovorijo na moj klic. Odločil sem se za Livajo, ker je najboljši pri zadrževanju žoge. Odigral je sijajno, pripravil izredno priložnost in dosegel zadetek. Potem je vstopil tudi Bruno Petković, da zadrži žogo in zagotovi mirnost. Anteja Budimirja, ki je najboljši v fazi obrambe, na koncu sploh nismo potrebovali," je pojasnil hrvaški selektor.

Zadovoljni, a previdni: Proslavljanje ne pride v poštev "To je bil sijajen večer. Prvih pet minut je bilo zelo težkih, a pokazali smo tisto, kar vedno pokažemo: osredotočenost in fizično pripravljenost. Vrnili smo se v tekmo, jo spreobrnili in na koncu dominantno pripeljali do konca. To je bila posebna tekma zame. Ne zgodi se vsak dan, da na svetovnem prvenstvu zabiješ dvakrat," pa je bil zadovoljen Kramarić, poleg katerega sta bila med strelci še Livaja in rezervist Lovro Majer. Izkušeni 31-letnik je bil zraven že pred štirimi leti v Rusiji, zato dobro ve, kaj je potrebno za visoko uvrstitev na velikih tekmovanjih: "Ne smemo pretirano proslavljati. Vemo, kakšno je stanje v skupini, zadnja tekma bo odločala o vsem. Verjamemo, da nam bo uspelo in da bomo napredovali." V zadnjem krogu se bo Hrvaška pomerila proti Belgiji, ki je v nedeljo presenetljivo izgubila z Marokom, zato bo nujno potrebovala vse tri točke. Če bodo vragi prišli do zmage, potem je velika verjetnost, da se Hrvati ne bodo uvrstili v osmino finala kljub štirim osvojenim točkam, zato Dalić ostaja previden: "Še nič nismo naredili. Proti Belgiji, ki prav tako potrebuje vse tri točke, bomo šli na polno – na zmago. Rekel sem, da je to zelo zahtevna skupina. Smo v dobrem položaju z ugodno gol razliko, a o tem ne smemo razmišljati. Zanima nas le zmaga."