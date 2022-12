Hrvati v en glas: 'Brazilci so izjemni, a niso nepremagljivi'

Pred hrvaško nogometno reprezentanco je najverjetneje najpomembnejša tekma vse od zaključka svetovnega prvenstva v Rusiji pred štirimi leti, ko so izbranci selektorja Zlatka Dalića klonili šele v velikem finalu proti izjemni francoski izbrani vrsti. Kapetana Luko Modrića, Dejana Lovrena in druščino čaka četrtfinalni obračun proti strahovito močni Braziliji, ki pa ima po besedah hrvaških reprezentantov podobno kot ostale zasedbe na mundialu v Katarju svoje slabosti.

Glavno vprašanje pa je, ali jih bodo hrvaški reprezentanti uspeli izkoristiti in obrniti sebi v prid ter tako četrtfinalni obračun narediti precej bolj zanimiv in negotov, kot je bil tisti v osmini finala med Brazilci in Južnokorejci, v katerem slednji niso imeli niti najmanjših možnosti za presenečenje. Če vprašate izkušenega osrednjega branilca aktualnih svetovnih podprvakov Dejana Lovrena in odličnega vezista londonskega Chelseaja Matea Kovačića, možnosti za uspeh proti Neymarju in druščini zagotovo obstajajo. "Za kaj takega pa bo treba odigrati brezhibno tehnično in taktično predstavo vseh, ki bodo v danem trenutku na zelenici v kockastih dresih. Vemo, kdo je Brazilija in kaj predstavlja v svetu nogometa. Gre za izjemno kakovostno zasedbo z neverjetnimi posamezniki, ki lahko v vsakem trenutku prevesijo jeziček na tehtnici na svojo stran. Osebno se v teh dneh ne ukvarjam toliko z Brazilci, saj poznamo njihove močne strani. Bolj se osredotočamo na svoje stvari in pripravo na tekmo, ki nam lahko prinese ogromno lepega. Vesel sem in ponosen, da lahko kljub včasih neprepričljivi igri uspemo preskočiti visoko oviro. Tu mislim na reprezentanco Japonske, ki je v osmini finala predstavljala kar precej visoko oviro za nas," je na druženju s predstavniki sedme sile uvodoma dejal Lovren in v nadaljevanju namenil vrsto hvalospevov na račun mladega, a fantastičnega soigralca iz obrambne vrste Joška Gvardiola, ki je na dozdajšnjih tekmah hrvaške izbrane vrste v Katarju prikazal vrhunske igre.

Dejan Lovren, Mateo Kovačić FOTO: AP

"Če se spomnim sebe, kako sem igral pri rosnih 20 letih, mu ne sežem niti do gležnjev. Joško je neverjeten fant, izjemen nogometaš, zato me ne čudijo številne ponudbe najbogatejših evropskih klubov, ki v zadnjih dneh dežujejo na njegov naslov. Pred njim je, v kolikor se bo izognil (hujšim) poškodbam, fenomenalna kariera. Kot tandem osrednjih branilcev na letošnjem SP delujeva brezhibno. Kot da bi igrala že vrsto let skupaj," je z nasmehom na obrazu razpredal Dejan Lovren. "Brazilija je gotovo favorit v petkovem obračunu, toda mi ne bomo izobesili bele zastave vnaprej. Imamo svoj načrt, kako se jih lotiti in storili bomo vse, da se naša pot na letošnjem mundialu ne bo končala v četrtfinalu," zaključuje eden najizkušenejših in obenem nepogrešljivih členov hrvaške reprezentance.

Po besedah Dejana Lovrena čaka izjemno nadarjenega hrvaškega osrednjega branilca Joška Gvardiola (na sliki z obrazno zaščitno masko) izjemna klubska in reprezentančna kariera. FOTO: AP