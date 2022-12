Hrvati znali proslaviti velik uspeh, v ospredju Lovren in selektor Dalić

Od "Večeras je naša fešta" prek "Moja domovina" do "Evo noći, evo ludila" je donelo iz grl hrvaških reprezentantov, ki so si povsem zasluženo dali duška. "Ljudje se ne zavedajo, kaj pomeni za tako majhno državo vnovična uvrstitev v četrtfinale največjega nogometnega tekmovanja na svetu. Tudi če nam ne bi uspelo, bi se v domovino vrnili z dvignjenimi glavami, saj smo na vsaki tekmi do sedaj pokazali in dali vse, kar smo trenutno zmožni. Biti v tako izbrani druščini eminentnih tekmecev je velik privilegij za hrvaško izbrano vrsto. Toda ne mislimo se tukaj ustaviti, imamo svoje načrte in, zakaj pa ne bi presenetili Brazilijo in se uvrstili v polfinale SP-ja," je po veliki zmagi nad Japonsko dejal eden od najizkušenejših Dalićevih izbrancev Dejan Lovren.

Čeprav je bil selektor Zlatko Dalić zaradi utrujenosti svojega udarnega tandema v zvezni vrsti še pred zaključkom drugega dela podaljška primoran zamenjati legendarnega Luko Modrića in Matea Kovačića, se to ni poznalo pri izvajanju enajstmetrovk. Razen Marka Livaje so vsi ostali izvajalci brez težav ukanili japonskega čuvaja mreže, medtem ko je na drugi strani v velikem slogu kar tri strele Japoncev z bele pike fantastično obranil 27-letni vratar zagrebškega Dinama Dominik Livaković.