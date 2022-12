Hrvati znova razburili s prepevanjem Thompsonove pesmi

Hrvaški nogometaši so v petek presenetili Brazilijo in postali prvi četrtfinalisti letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Zmago so izbranci selektorja Zlatka Dalića po večerji v hotelu tudi pošteno proslavili, s čimer seveda ni nič narobe, če ne bi med drugim peli tudi ene izmed spornih Thompsonovih pesmi, kar je znova razburilo prebivalce Bosne in Hercegovine.

Posnetek, ki je zaokrožil na spletu, prikazuje, kako hrvaški nogometaši po uvrstitvi v polfinale SP v Katarju veselo praznujejo in pojejo pesem Lijepa li si kontroverznega avtorja Marka Perkovića - Thompsona, ki ga mnogi smatrajo za fašista. To nacionalne nogometne zveze ne moti, saj je Perković že po uspehu na SP 2018 bil del slavja v Zagrebu, ko so bili hrvaški nogometaši deležni burnega sprejema.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekdanji nogometaš in predsednik hrvaške nogometne zveze Davor Šuker je že takrat branil sporno petje: "Ta pesem je simbol domoljubja, ponosa in ljubezni do naše domovine. Dokler sem predsednik Hrvaške nogometne zveze, bom zavračal to obliko izsiljevanja in pustil našim navijačem in igralcem, da slišijo pesem, ki jo želijo slišati," je dejal po poročanju Stuttgarter Nachrichten.

icon-expand Hrvaška FOTO: AP