Infantino se je (znova) oglasil in pohvalil prireditelje SP

"Ogledal sem si vse tekme. Lahko zelo jasno rečem, da je bil to najboljši skupinski del na dosedanjih prvenstvih. Lahko se že veselimo tekem, ki nas še čakajo," je Infantino sporočil v video nagovoru, ki ga je danes objavila Fifa.

Pohvalil je tudi obisk tekem, povprečno je bilo na stadionih doslej po 51.000 navijačev. "Dva milijona in pol ljudi na ulicah Dohe, nekaj deset tisoč vsak dan na stadionih ... Vsi smo bili skupaj, navijali so skupaj vsak za svoje, vzdušje je bilo fantastično," je še dejal Gianni Infantino.

Infantino je pohvalil tudi splošno raven, na kateri je nogomet na letošnjem SP. Po njegovem mnenju tako ni več majhnih in velikih ekip, prvič doslej so se v izločilne boje uvrstile ekipe iz vseh celinskih zvez. "To dokazuje, da je nogomet res postal globalen," je sklenil Infantino.