Infantino: Severna Koreja bi lahko gostila SP v nogometu

V Švici rojeni nogometni funkcionar, ki bo po vsej verjetnosti izvoljen še za tretji mandat predsednika Fife, saj protikandidata (vsaj zaenkrat) še nima, je ob presenetljivi izjavi dejal: "Fifa je globalna nogometna organizacija. Smo nogometni ljudje, ne politiki, in želimo združevati ljudi. Vsaka država lahko gosti dogodek. Če želi Severna Koreja gostiti katerega izmed njih, ji tega ne bomo preprečili. Pred nekaj leti sem šel v Severno Korejo, da bi jih vprašal, ali so pripravljeni gostiti del svetovnega prvenstva za ženske skupaj z Južno Korejo. No, očitno nisem bil uspešen, ampak bi se tja odpravil še stokrat, če bi pomagalo. Samo angažiranost lahko prinese prave spremembe. Smo globalna organizacija in želimo ostati organizacija, ki združuje svet."

Ob tem spomnimo, da sta Japonska in Južna Koreja skupaj gostili svetovno prvenstvo leta 2002, Severna Koreja pa še nikoli ni gostila velikega nogometnega turnirja. Gostiteljstvo svetovnega prvenstva bi moralo tako biti v interesu predvsem Kim Džong Una, voditelja ene najbolj skrivnostnih držav na svetu, ki pa je letos povečala svoje raketno testiranje in posledično napetost na razdeljenem Korejskem polotoku.

"Še vedno sem prepričan, da bo to svetovno prvenstvo mnogim ljudem iz zahodnega sveta odprlo oči v arabski svet," je dejal 52-letni Švicar. "Živimo v istem svetu, živeti moramo skupaj. Moramo razumeti drug drugega, a tudi razumeti, da smo različni, s prepričanji, drugačno zgodovino, različnimi ozadji, a istim svetom. In drug z drugim se moramo razumeti. Zato, če pridete sem in vidite nekaj narobe, to povejte, pa tudi povejte, prosim, kako lahko to popravimo, tako da lahko morda pomagamo."