Iran zahteva izključitev ZDA s svetovnega prvenstva

Medtem ko bo v torek zvečer veliko oči uprtih v otoški obračun Anglije in Walesa, imata tudi ZDA in Iran lepe možnosti, da se prebijeta v izločilne boje. A še preden se bosta reprezentanci pomerili, je završalo v Iranu, kjer so ZDA obtožili kršenja pravil Fife in krovno nogometno organizacijo pozvali, da njihove naslednje nasprotnike izključi s svetovnega prvenstva.