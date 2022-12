Skoraj istočasna smrt ameriškega novinarja in padec varnostnika v Katarju

Neimenovani varnostnik, ki je med svetovnim prvenstvom opravljal svoje dolžnosti na stadionu Lusail v Dohi je po padcu z velike višine v kritičnem stanju. Angleški časnik The Guardian poroča, da se je padec varnostnika zgodil okoli druge ure zjutraj po tekmi Argentina - Nizozemska. To pomeni, da se je nesreča zgodila kmalu po domnevnem srčnem infarktu in smrti ameriškega novinarja Granta Wahla , ki se je zgodila med omenjeno tekmo.

Organizatorji turnirja v Katarju so v izjavi za javnost zapisali, da "država organizatorka prioritetno preiskuje okoliščine, ki so vodile do padca. Med okrevanjem bo še naprej prejemal polno plačo". Ta dogodek sledi smrti filipinskega delavca, ki je sodeloval pri vzdrževanju javne osvetljave na parkirišču letovišče Sealine, kjer je v času turnirja trenirala reprezentanca Savdske Arabije. Umrl naj bi po padcu in udarcu glave ob beton. Izvršni direktor organizacije svetovnega prvenstva Nasser al-Khater je po smrti Filipinca dejal, da je smrt del življenja, saj se lahko zgodi "v službi ali med spanjem".