Izgredi Maročanov po zgodovinskem uspehu na mundialu

Po tem, ko se je Maroko z zmago nad Portugalsko z 1:0 in napredovanjem v polfinale svetovnega prvenstva zapisal v zgodovino nogometa, so privrženci maroške reprezentance po vsem svetu ponoreli. Na aveniji Champs-Elysees v Parizu, kjer se je zbralo okoli 20.000 ljudi, je prišlo do hudih izgredov. Posredovala je policija. Posnetki so zelo nazorni.

10. december 2022 je datum, ki se ga bo svetovna nogometna javnost še dolgo spominjala. Na ta dan je namreč nogometna reprezentanca Maroka v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Katarju presenetila favorizirano Portugalsko in jo z golom Youssefa En Nesyrija v 42. minuti poslala domov. Pomagala ni niti vključitev Cristiana Ronalda v 51. minuti, saj portugalski superzvezdnik ni uspel doseči gola in tako še naprej ostaja brez zadetkov v izločilnih bojih mundialov. Maroko je poskrbel za senzacijo in po Španiji izločil še Portugalsko ter napredoval med najboljše štiri reprezentance sveta. icon-expand Izgredi maroških navijačev v francoski prestolnici. FOTO: AP Veselje privržencev edine afriške reprezentance, ki se je kdajkoli prebila tako daleč na svetovnih prvenstvih, je bilo nepopisno. Ponekod se je slavje prelevilo v hude izgrede. Posnetki so s pariških ulic, natančneje Champs-Elysees, kjer so se migranti iz Maroka zapletli v spopade s policisti. Ti si morali uporabiti tudi solzivec in nekatera druga prisilna sredstva. Prav s Francijo se bodo maroški nogometaši pomerili v polfinalu svetovnega prvenstva.