Med divjanjem navijačev Francije in Maroka v Montpellieru umrl deček

Polfinalna tekma nogometnega mundiala v Katarju med Marokom in Francijo je bila po vseh dejavnikih ocenjena kot visoko rizična. V napovedih se niso zmotili. Po Franciji in Belgiji so beležili incidente med navijači, najhuje je bilo v Montpellieru, kjer je v skupino navijačev zapeljal avtomobil, ki je trčil v dečka. Ta je kasneje v bolnišnici umrl.

Po družbenih omrežjih je zaokrožilo več videoposnetkov množice ljudi na ulicah po tekmi med Francijo in Marokom. V Montpellieru je skupina navijačev na ulici obkrožila vozilo, pri tem pa je prišlo do tragične nesreče. Zaenkrat je znano le, da je avtomobil silovito trčil v dečka, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico, kjer pa je kmalu po nesreči umrl. Lokalne oblasti so dogodek potrdile in že vodijo preiskavo. Vozilo so našli v bližini dogodka, poroča Sky News.

"Vroče" je bilo tudi v Bruslju, kjer je lokalna policija aretirala 100 ljudi zaradi kršenja javnega reda, poškodovanja dveh policijskih vozil in prepovedanih ognjemetov, je poročala tiskovna agencija Belga s sklicevanjem na policijo. Promet v delih mestnega središča je bil oviran. Spopadi med policijo in navijači so bili tudi v Antwerpnu, kjer je prav tako več navijačev končalo za zapahi. Fotografije iz belgijske prestolnice kažejo člane posebne policijske enote v polni opravi ter goreče kupe smeti. Vendar pa je na fotografijah Belge moč videti tudi meščane, ki so zvečer začeli čistiti ulice.

Medtem pa je bilo v Berlinu vse mirno po maroškem porazu, večina navijačev je po tekmi hitro odšla domov, so za dpa sporočili s policije. Sicer so bili policisti v pripravljenosti – predvsem za primer zmage maroške ekipe. V eni od berlinskih četrti so navijači pripravili kratek ognjemet. V Casablanci poraz Maroka dobro prenesli V Casablanci so sinoči dobro prenesli poraz Maroka v polfinalu nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju, večina navijačev pa se veseli sobotne tekme za tretje mesto proti Hrvaški. V Maroku so se številni navijači z velikim razočaranjem odzvali na poraz proti Franciji z 0:2, vendar pa so vseeno s ponosom pospremili prvo afriško reprezentanco med najboljše štiri na svetu. V Casablanci je marsikdo zapustil kavarne na pločnikih vidno razočaran. A večina Maročanov je do zadnje minute spodbujala svojo reprezentanco pred TV-ekrani.

