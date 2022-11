Japonci želijo po Nemčiji poln izkupiček osvojiti tudi proti Kostariki

Nedeljski dan na 22. svetovnem prvenstvu v nogometu prinaša nove zanimive preizkušnje v skupinah E in F. Kot prvi se bosta med seboj pomerili reprezentanci Japonske in Kostarike, ki sta različno uspešno odprli letošnji mundial v Katarju. Medtem ko so Kostaričani morali priznati premoč mladi, a izjemno nadarjeni španski izbrani vrsti, so Japonci na drugi strani po minimalnem zaostanku pripravili izjemen preobrat za odmevno zmago nad Nemčijo.

Svetovno prvenstvo, skupina E, 2. krog, izid:

Japonska - Kostarika -:- (-:-)