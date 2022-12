(Jezni) Messi po zmagi nad Nizozemci: Čaka nas peklenski polfinale

Ognjeni so z izločitvijo Brazilije pripravili najprijetnejše presenečenje v dozdajšnjem delu mundiala, a če vprašate prvega argentinskega zvezdnika Lionela Messija, ki se je kasneje tudi sam s soigralci razveselil uvrstitve med štiri najboljše reprezentance na letošnjem turnirju v Katarju, zmaga izbrancev Zlatka Dalića zanj ni nikakršna senzacija.

"Videli ste tudi sami, da so se večji del dvoboja brez kakršnih koli težav enakovredno kosali z Brazilci. V določenih trenutkih so bili Hrvati celo boljši tekmec od Brazilije," je v pogovoru za domačo televizijo dejal strelec drugega argentinskega zadetka za vodstvo 2:0 proti Nizozemski in se v nadaljevanju dotaknil tekmečevega selektorja Louisa Van Gaala, s katerim je 35-letni član Paris Saint Germaina po zaključku tekme izmenjal nekaj besed. "On pravi (Van Gaal, nizozemski selektor, op. p.), da igrajo dopadljiv nogomet, v resnici pa je bilo videti vse prej kot omenjeno. Da v igro pošlješ visoke igralce brez pretiranega nogometnega znanja in z nalogo, da zgolj z visokimi podajami in na silo pridejo do preobrata, je skregano z vsako logiko. Ampak dobro, videli smo, kako se je tekma končala. Njihov selektor ni bil spoštljiv do nas. Povsem zasluženo smo v polfinalu svetovnega prvenstva," je nejevoljno razlagal Messi, ki se je nato spravil še na mimoidočega nizozemskega reprezentanta Wouta Wenghorsta.