Jezni Pepe: Kako nam je lahko sodil Argentinec?

Poraz Portugalcev proti Maročanom (0:1) je presenetil mnoge, druge je razžalostil ali celo spravil v jok, tretje pa je razjezil. Med zadnje vsekakor lahko štejemo Portugalskega branilca Pepeja, ki je razlog za izpad svoje reprezentance našel v izbiri sodnika, ki je bil Argentinec.

Kako je prišel do tega zaključka? Verjetno zato, ker je domneval, da je na nepristranskost Facunda Tella vplivalo veliko rivalstvo med Argentincem Lionelom Messijem in Portugalcem Cristianom Ronaldom. "Nedopustno je, da argentinski sodnik vodi današnje srečanje po tem, kar se je zgodilo včeraj, ko se je nad sojenjem pritoževal Lionel Messi," je svojo zanimivo teorijo z uradnim novinarjem Fife ob igrišču podelil izkušeni branilec. "Njihov vratar se je valjal po tleh. Sodnik pa je dodal zgolj osem minut sodniškega dodatka. Maksimalno smo se trudili in on doda osem minut? V drugem polčasu se ni igralo nič. Mi smo bili edino moštvo, ki je igralo nogomet. Žalostni smo," je nadaljeval.

icon-expand Pepe bi razlog za izpad Portugalske v četrtfinalu mogoče lahko našel tudi pred lastnim pragom, saj je zapravil najboljšo priložnost svoje reprezentance na tekmi proti Maroku. FOTO: AP

Messi je namreč po petkovem napredovanju svoje ekipe v polfinale po zmagi proti Nizozemski izrazil svoje nezadovoljstvo s sojenjem Mateua Lahoza. "Ne želim preveč govoriti o sodniku, ker te potem takoj kaznujejo. Mednarodna nogometna zveza bi morala temeljito razmisliti o tem, katere sodnike delegira za tako pomembne tekme. Ljudje božji, saj vendarle govorimo o četrtfinalu svetovnega prvenstva. Veliko je bilo manjših odločitev v našo škodo, ki bi lahko bile usodne za nas," je po zmagi po enajstmetrovkah bentil Messi.

Kljub nezadovoljstvu Argentinca pa je Pepe prepričan, da že ve, kdo bo zmagovalec letošnjega svetovnega prvenstva. "Po tem, kar sem videl danes, lahko Argentini kar zdaj že dajo pokal," je zaključil 39-letni igralec Porta. Noro veselje zgodovinskih Maročanov Toda Maročanov, ki so doslej prejeli le en gol na turnirju, to ne bo zmotilo pri praznovanju, nenazadnje pa so na tem prvenstvu med drugim premagali tudi tradicionalni nogometni sili Belgijo in Španijo, na začetku pa remizirali s polfinalistko Hrvaško. "Noro je. Živimo sanje in se nočemo prebuditi," je povedal krilni nogometaš Maroka Sofiane Boufal in dodal: "Vse, kar smo dosegli, smo si zaslužili. Trdo delamo. In ni še konec. Še vedno je pred nami polfinale in, bog daj, finale." Najprej pa bo na vrsti polfinale proti Franciji ali Angliji.

icon-expand Sofiane Boufal FOTO: AP

Maročani, imenovani tudi atlaški levi, so hitro dobili številne čestitke v slogu "zgodovina celine", "kurja polt", "senzacionalna zmaga" in podobno. Nekdanji zvezdniški napadalec Slonokoščene obale Didier Drogba pa je na Twitterju zapisal: "To je to, uspelo jim je!!!! Bravo, Maroko, za ta dosežek. Naj živi Afrika! Walid Regragui, moj brat, tako sem vesel zate." Maroško zasedbo pa je pohvalil tudi nekdanji angleški reprezentančni napadalec Gary Lineker: "Senzacionalna zmaga Maroka. Drzni, živahni, organizirani, mirni in zasluženo napredovali. Prva afriška ekipa, ki je prišla do polfinala svetovnega prvenstva. Bravo."