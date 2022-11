Koliko je v resnici stalo svetovno prvenstvo v Katarju?

Čeprav točnega odgovora na vprašanje v naslovu verjetno ne bomo izvedeli nikoli, je jasno, da je letošnje svetovno nogometno prvenstvo z naskokom najdražje v zgodovini. Večina medijev skupni znesek organizacije ocenjuje na okoli 200 milijard evrov. Pri angleškem BBC-ju so se poglobili v stroške in ugotovili, da bo končna cena verjetno vendarle manjša.

icon-expand Stadion Lusail, ki bo gostil finale in je s 86 tisoč sedeži največji v Katarju, naj bi stal okoli 700 milijonov evrov. FOTO: AP

Ni dvoma, da bo svetovno prvenstvo v Katarju z naskokom najdražje v zgodovini. Prejšnji izvedbi v Braziliji in Rusiji naj bi skupaj stali 27 milijard evrov. Prvotna ocena katarskih oblasti je bila, da se bodo stroški organizacije letošnjega turnirja gibali okoli 100 milijard, do danes pa se je ta znesek po večini ocen še močno povečal. V BBC-jevi radijski oddaji More or Less so se zato poglobili v zakulisje tako enormnega turnirja, kot je nogometno svetovno prvenstvo, in so skušali čim bolj natančno oceniti skupno ceno organizacije. Kieran Maguire, predavatelj o financah v nogometu na univerzi v Liverpoolu, je stroške najprej razdelil v dve skupini: neposredne in posredne. Večji del prvih predstavljajo sredstva, namenjena izgradnji stadionov. V Katarju so povsem na novo zgradili sedem nogometnih objektov, osmi je bil deležen temeljite prenove. Prvotni proračun za stadione je znašal štiri milijarde evrov, po zadnjih publikacijah Fife pa se je ta številka podvojila, torej na osem milijard. Maguire se je nato posvetil posrednim stroškom. Kot je povedal, so oblasti v Katarju obljubile 140 novih hotelov s skupno 55 tisoč sobami. Po ocenah, ki jih je upošteval v svoji analizi, je cena izgradnje sobe v hotelu s štirimi zvezdicami okoli 300 tisoč evrov. V Katarju bi torej za izgradnjo obljubljenih 140 hotelov morali nameniti okoli 16 milijard in pol.

icon-expand Dogradnja cestnega sistema je stala okoli 20 milijard evrov. FOTO: AP

36 milijard za podzemno železnico, dodatnih 20 za cestne povezave Andrew Zimbalist, avtor knjižne uspešnice Circus Maximus, v kateri piše o stroških v ozadju olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, se je posvetil infrastrukturnim stroškom. Da so med seboj povezali vse na novo zgrajene stadione, so morali v Dohi močno razširiti sistem podzemne železnice, za kar so po Zimbalistovih podatkih porabili 36 milijard evrov, čeprav je prvotna ocena Fife znašala tretjino manj. Kot je dodal, je 20 milijard stala dogradnja cestnega sistema, prenova mednarodnega letališča je bila težka 13 milijard, približno pol manj (sedem milijard) pa je stala posodobitev pristanišča v Dohi. Če našteto združimo, cena svetovnega prvenstva znaša okroglih 100 milijard evrov, a to še ni vse. "Vedeti moramo, da bodo vse tekme odigrane v Dohi in okolici. To močno poveča koncentracijo ljudi in s tem povezane varnostne zahteve, zatorej tudi ceno organizacije," je pojasnil Zimbalist, ki je priznal, da je ceno varnostnega vidika turnirja nemogoče natančno oceniti. Končne ocene stroškov se razlikujejo, a vse presegajo začetnih sto milijard Maguire je skupno ceno svetovnega prvenstva ocenil med 120 in 130 milijardami evrov, ob tem pa poudaril, da bi Katar določene stroške imel, tudi če ne bi dobil organizacije turnirja. "To je gradnja države in mesta, ne samo svetovnega prvenstva. Morda bo cena še višja, kdo ve," je povedal. Zimbalist pa se je v svoji oceni bolj približal večini strokovnjakov, ki pravijo, da se bo končna številka gibala okoli 200 milijard.

icon-expand V Katar naj bi v mesecu dni prišlo okoli milijon navijačev, ki bodo vsaj delno upravičili vrtoglave investicije. FOTO: AP