Katar maroške navijače pustil doma, tisti v Dohi pa ostali brez kart

Ko se je Maroko v ponedeljek kot prva afriška država v zgodovini uvrstil v polfinale SP v nogometu, so Maročani v trenutku pokupili letalske karte za Doho. A na dan tekme, ko bi se več kot 13.000 navijačev moralo odpraviti proti vzhodu, so s Katarja sporočili, da bodo odpovedali več posebnih letov njihovega letalskega prevoznika, zaradi česar je 2100 navijačev moralo ostati doma. A zadovoljni niso niti tisti, ki jim je v Doho uspelo priti.

Maroška nacionalna letalska družba Royal Air Maroc je na današnji dan načrtovala povečano število letov - rednim povezavam so dodali sedem dodatnih povezav proti Dohi. Po uvrstitvi maroške nogometne ekipe v finale svetovnega prvenstva v Katarju je namreč maroška nogometna zveza 13.000 navijačem obljubila, da jim bo podarila karto za ogled tekme proti Franciji, povpraševanje po potovanju v emirat se je močno povišalo. A v Katarju so se na dan polfinalnega boja odločili, da bodo odpovedali vse napovedane posebne lete prevoznika Qatar Airways. Z njimi bi moralo v Doho poleteti 2100 navijačev. "Glede na zadnje omejitve, ki so jih uvedle katarske oblasti, Royal Air Maroc obžaluje, da obvešča stranke o odpovedi njihovih letov, ki jih opravlja Qatar Airways," so zapisali v izjavi za javnost.

Odpovedi letov so poleg turističnih agencij, ki so že sestavile program ogleda tekme, razočarale tudi navijače, ki so na lastne stroške rezervirali in že plačali hotelske sobe

Sprva so zaradi velikega porasta povpraševanja po ogledu tekme pri letalskem prevozniku načrtovali 30 dodatnih letov, a so nato številko zmanjšali na sedem. Prvi posebni let je v Doho poletel včeraj zvečer. Ostala letala pa so ostala na tleh. Odpovedi letov so poleg navijačev, ki so na lastne stroške že rezervirali in tudi plačali hotelske sobe, razočarale tudi turistične agencije, ki so že sestavile program ogleda tekme. Navijačem naj bi stroške za opravljene rezervacije letalska družba sicer povrnila, a kljub temu nad situacijo niso navdušeni.

Po uvrstitvi maroške nogometne ekipe v finale svetovnega prvenstva v Katarju je namreč maroška nogometna zveza 13.000 navijačem obljubila, da jim bo podarila prevoz in karto za ogled tekme proti Franciji, povpraševanje se je močno povišalo.

Maročani, ki so prišli do Dohe, ostali brez obljubljenih kart Razočarani pa so tudi maroški navijači, ki so uspeli priti do Dohe. Obljubljenih brezplačnih kart nogometne zveze za ogled današnje tekme Maroko : Francija namreč ni. Navijači, oviti v Maroške zastave, so ostali praznih rok. "Pripotovala sem iz Pariza. Zame je to zelo simbolna igra, saj sem pol Maročanka in pol Francozinja. Informacij (o kartah, op. a.) pa ni. Nobenih točnih informacij ni," je povedala Zineb Nfati.

Razočarani pa so tudi maroški navijači, ki so uspeli priti do Dohe. Obljubljenih kart nogometne zveze za ogled današnje tekme Maroko : Francija namreč ni.

Predstavniki mednarodnega letališča v Katarju Hamad so sicer v sredo zjutraj navijače pozvali, "naj ne prihajajo na letališči v Dohi, dokler ne dobijo vstopnic za prihajajoči tekmi". Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo skupine maroških navijačev, ki jih katarski varnostni uradniki zadržujejo na letališču.