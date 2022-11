Senegal je bil vse do pet minut pred koncem tekme v igri za najmanj točko proti favorizirani Nizozemski, nato pa v finišu prejel dva gola in ostal brez vsega. Če je poraz Afričanov na otvoritveni tekmi prvenstva šel v rubriko bolj ali manj pričakovanih, pa so gostitelji mundiala Katarci razočarali domače navijače z bolečim porazom proti Ekvadorcem. Izgubljene točke so Katarcem močno otežile položaj v skupini in pred dvobojem s Senegalci je bila beseda poraz prepovedana. Takšen razplet bi namreč Katarju že krog pred koncem zaprl vrata napredovanja. V nič kaj boljšem položaju, a vendarle z malce več manevrskega prostora so bili pred obračunom z gostitelji Senegalci, ki so tudi bolje odprli tekmo in bili precej več pri žogi od tekmecev.

Izid, skupina A, Al Tumama:

Katar - Senegal 0:0*