Katarci zadovoljni s prvenstvom: Spremenilo se je dojemanje tega dela sveta

"Spremenilo se je dojemanje tega dela sveta. Omogočilo nam je, da pokažemo najboljše," je povedal. Toda, kot so spomnili pri Sky Newsu , bo prvenstvo vedno zaznamovano s številnimi tragedijami – med pripravami na prvenstvo je namreč umrlo več sto (po ocenah nekaterih celo več tisoč) tujih delavcev. Poleg tega so bili slabo plačani, delovni pogoji so bili neprimerni. "Država je priznala potrebo po reformah, potrebni zakoni so bili sprejeti," je dejal al-Thawadi. Po uradnih številkah katarskih oblasti je med letoma 2014 in 2020 umrlo 414 tujih delavcev.

Al-Thawadi pravi, da so mnogi, zlasti Evropejci, v Katar prispeli z nekaj mere strahu in zaskrbljenosti. Toda ko so spoznali Katarce in njihovo gostoljubnost, se jih je večina domov vrnila s povsem drugačnim mnenjem o državi, je dejal.

Organizator prvenstva je bil tudi tarča kritik zaradi diskriminacije članov LGBTQ skupnosti, kljub temu da so Katarci obljubljali, da bodo varni. Varnostniki so namreč navijačem zaplenili mavrične rekvizite. "Nekateri navijači so se žal soočili s težavami. Mislim, da so se varnostniki v tistem trenutku pač morali odločiti. Tako so se odločili morda tudi zaradi strahu pred morebitnimi napetostmi na stadionu," je dejal al-Thawadi. V muslimanski državi namreč obstaja odpor proti dekriminalizaciji istospolnih odnosov.

Katarski zakoni proti istospolnim partnerjem in ravnanje z LGBTIQ+ osebami so pristali v soju žarometov že pred začetkom prvenstva. Katar je trdil, da so vsi dobrodošli, vključno s pripadniki mavrične skupnosti, vendar pa da morajo obiskovalci ob tem spoštovati nacionalno kulturo.

To je del naših verskih vrednot, je poudaril. "Mislim, da se ljudje zavedajo, da imamo različne poglede. Vendar menim, da moramo najti načine, kako spoštovati mnenja drugih in kako napredovati. To je pokazalo tudi to svetovno prvenstvo."