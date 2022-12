Kdo se bo v finalu zoperstavil Messiju in Argentini?

Po Špancih in Portugalcih je prišel čas tudi za Francoze. Bodo pred atlaškimi levi padli še tretji evropski velikani? Ali bo polfinalni obračun po vsem kar so Maročani doživeli in številnih poškodbah vendarle korak predaleč za reprezentanco, ki je na tem prvenstvu presenetila vse? Nasproti jim stojijo Francozi, ki so aktualni svetovni prvaki in ta naziv v Katarju iz tekme v tekmo opravičujejo. Bo Kylian Mbappe z druščino prvi na tem prvenstvu premagal nepremagljivega maroškega vratarja Boba? Odgovore na vsa vprašanja bomo izvedeli v kratkem.