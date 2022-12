Messi z bele pike Argentino popeljal v vodstvo *1:0

Hrvaška se je še drugič zapored in tretjič v zgodovini države uvrstila v polfinale mundiala in bi lahko postala šele četrta država, ki bi se uvrstila v drugi zaporedni finale SP, Argentina pa lovi verjetno zadnjo priložnost, da osvoji SP z virtuzom Lionelom Messijem , ki igra verjetno najboljše SP od petih, na katerih je sodeloval do sedaj.

Argentinski strateg Lionel Scaloni se je prvi po uvodnih dveh tekmah odločil za formacijo 4-4-2: Emiliano Martinez v vratih, Nicolas Tagliafico , Cristian Romero , Nicolas Otamendi in Nahuel Molina v obrambi, Leandro Paredes , Rodrigo De Paul , Alexis Mac Allister in Enzo Fernandez v vezni vrsti ter kapetan Lionel Messi in Julian Alvarez v napadu. Levi bočni branilec Marcos Acuna zaradi rumenih kartonov nima pravice igrati, Unitedov Lisandro Martinez pa je obsedel na klopi.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić pa Dominik Livaković v golu, Borna Sosa , Joško Gvardiol , Dejan Lovren in Josip Juranović bodo igrali v obrambi, klasični trio Luka Modrić , Mateo Kovačić in Marcelo Brozović v sredini, Ivan Perišić na levem, Mario Pašalić na desnem krilu, Andrej Kramarić pa v konici napada.

S sredine igrišča so krenili Hrvati, ki pa je niso dolgo zadržali v nogah. Prvi je z dolgo podajo zapretil de Paul, ki je želel zaposliti Tagliafica, a je bil hitrejši Livaković, ki je podajo mirno ujel. Argentinci so na začetku srečanja prevzeli pobudo, Hrvati pa jim niso pustili dihati. Pašalić je kot prvi na tekmi storil prekršek, ko je v sedmi minuti podrl Tagliafica. Po desetih minutah igre, so kontrolo nad žogo prevzeli Hrvati, ki pa so jo v 12. minuti na sredini igrišča izgubili in po kratkem napadu Argentine se je Messi na robu kazenskega prostora ob Gvardiolu znašel na tleh, glavni sodnik Daniele Orsato pa je le odmahnil z rokama. Nekaj minut kasneje pa je Juranović Hrvaški priigrali prvi kot na tekmi, po katerem pa Hrvati niso prišli do strela.

Svetovni podprvaki so po koti nadzirali igro in Argentincem je bilo težko priti do žoge, ko pa so v 25. minuti le izpeljali enega izmed redkih napadov do tega trenutka na tekmi, pa je kot prvi do zaključnega strela prišel Fernandez, ki je z dobrih 20 metrov natančno meril z desnico, a je bil na pravem mestu Livaković, ki jo žogo odbil. Hrvati so na manjši pritisk Argentine odgovorili s hitrim protinapadom, ki ga je mojstrsko izpeljal Kovačić, s prekrškom nad Kramarićem pa ga je ustavil Tagliafico. Modrić je izvedel prosti strel, ki je sledil, a znova se je argentina obranila.