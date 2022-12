"To je krona še enega podviga, ki bo šel v hrvaško zgodovino športa. Hrvaška je zasluženo zmagala," je komentiral Matjaž Kek . " Hrvaška je naredila nekaj nepredstavljivega. Ta generacija je stopila ob bok tistima, ki sta že osvojili medalji na SP. Kar naježim se, ko pomislim na to ... Hrvaška je v 24 letih osvojila tri medalje na svetovnih prvenstvih. To je res veličastno. Kapo dol Hrvaški ," poudarja Kek.

"To ni bil slučaj. Enkrat je lahko, ne pa trikrat. To je genialno," je dodal slovenski selektor, ki, kot piše STA, ni pozabil pohvaliti kolega na hrvaški klopi. "To je bila mentalno težka tekma po evforiji po zmagi nad Brazilijo in porazom z Argentino. Selektor Zlatko Dalić je med prvenstvom potegnil nekaj odličnih potez in tudi za današnjo tekmo je ekipo pripravil, da je pokazala karakter in odločnost," je zaključil Matjaž Kek.