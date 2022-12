Konec šova in upanja za najširše množice, v petek gre zares!

Če se vplivni in premožni starši umaknejo, bo ustanova tenko piskala, zato nima smisla tolči z glavo ob zid. Najbolje je slediti začrtani poti, se prilagajati zapovedim vodij in sprejeti kakršna koli pravila igre, vključno s sodniškimi dodatki, ki jih določajo po nenatančnih oziroma nedorečenih pravilih, vključno z ocenami prekrškov, ki so – kakopak – odvisne od imen oziroma priimkov vpletenih, vključno s pravili valjanja oziroma dolžine in posledic le-teh ter vključno z dojemanjem namena protestiranj in ugovarjanj ter ostalimi prijemi za vsiljevanje svojih ciljev in želja. Najbolj privilegirani, ki jih napačno naslavljamo z najizkušenejšimi, obvladajo vse. Vse, kar jim omogočajo upravniki nogometa.

Hočemo Argentino!

Svet je zajela panika, ko je Savdska Arabija v uvodnem krogu SP ugnala Argentino. Kaj pa če gavčev ne bo v izločilnih bojih? Saj lahko manjkajo Belgijci, celo Nemci in Italijani, ampak ne Argentinci in Brazilci! To pa ne!!! Krovna organizacija si ob vseh južnoameriških zvezdnikih, zaradi katerih se vrti nogometna krogla, ne sme dovoliti očitkov, da je to zgolj razširjeno EP, že tako ali tako je preveč pozornosti namenjene evropskemu nogometu. Seveda so nato favoriti, ne zgolj Argentinci, svoje opravili z odliko oziroma so po pričakovanjih odigrali kar nekaj, ker pač niso ničesar potrebovali, a se ne morem znebiti občutka, da so bili sodniški kriteriji v območjih in obdobjih, ki jih ne pokriva VAR, naravnani tako, da smo bili spet priče pravemu turnirju. V sodobnih časih, ko mora biti nogometna igra v senci ostalih interesov, si pač ne smemo privoščiti, da SP ostane zgolj domena evropske celine in peščice vsiljivcev, potrebujemo pozornost vseh, predvsem pa južnoameriško. Afrika je dobrodošla do neke mere, oni tam spodaj so bili zraven, na srečo tudi Japonska in Južna Koreja. No, celo Kanadčani imajo motiv, da vedo, kje so in popravijo vtis že na prihodnjem SP, enako velja za Mehičane, ZDA so solidne. Vse na svojem mestu! Zdi se, da udeleženci osmine finala, katerih želja je bila zgolj preboj iz skupine, prvenstvo zapuščajo bolj dvignjenih glav kot bodoči svetovni prvaki. Kakovost nogometa pa je bila takšna, da so lahko bili zraven, da so bili konkurenčni. V drugačnih okoliščinah bi morda celo iztržili več!

Zakaj je Mali zeleni večji od Bolhe?

K vsemu zgoraj zapisanemu so me spodbudile zadnje minute oziroma druga polovica drugega polčasa tekme osmine finala med Argentino in Avstralijo. Kopičilo se je že od prvega dne, ko je bilo več kot očitno, da nogomet kljub novostim, ki niso izboljšave, izgublja. Še vedno upam, da ne bo poraženec, a vztrajno tone, na srečo se ni utopil, je pa vse dlje od obale. Globoko je zabredel!