Zaradi sporne zastave v srbski garderobi Kosovo poslalo protestno pismo Fifi

Fotografija je bila posneta v slačilnici reprezentance Srbije pred njeno uvodno tekmo prvenstva, ki jo je z 0:2 izgubila proti Braziliji. Po mnenju kosovskega ministra za šport gre za fotografijo, ki naj bi prikazovala sovražna, ksenofobna in genocidna sporočila do Kosova, pri tem pa izkoriščala platformo svetovnega prvenstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

"Od Fife pričakujemo konkretne ukrepe glede na to, da je Kosovo polnopravna članica Fife in Evropske nogometne zveze (Uefe)," je na Twitterju zapisal minister Ceku.

"Takšno šovinistično dejanje nima mesta na športnih dogodkih, še manj pa na mestih, kjer se odvija največji svetovni nogometni dogodek. Nesprejemljivo je, da se to dejanje zamolči, in vztrajno zahtevamo, da Fifa dosledno uporablja svoja pravila in kaznuje srbsko nogometno zvezo za to agresivno dejanje, ki je v nasprotju z nogometnimi vrednotami," so v sporočilu za javnost na svoji spletni strani zapisali pri kosovski nogometni zvezi.

Nekdanja jugoslovanska pokrajina z albansko večino je leta 2008 enostransko razglasila neodvisnost od Srbije, ki je Beograd noče priznati.