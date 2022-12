Kostelić o nogometnem SP: Ostati v igri je za Hrvaško velika stvar

"Na vsakem novem velikem tekmovanju vidimo, kako so reprezentance pripravljene. Ni več starih pravil. Japonci, Afričani, vsi so dobri in znajo igrati nogomet. Zemljevid nogometnega sveta se spreminja. Ostati v igri ob tej zamenjavi je za tako majhno deželo, kot je Hrvaška, velika stvar," je povedal in v isti sapi pohvalil delo hrvaških nogometnih kolegov. "Mi nimamo takšnega števila nogometašev, kot ga imajo naši nasprotniki, ki so še v igri za najvišja mesta. Izgleda, da tisti, ki delajo z našimi igralci, počnejo nekaj dobrega."

Hrvati so pred štirimi leti v Rusiji šokirali nogometno javnost, ko so prišli vse do finala, tudi letos pa jim zaenkrat gre zelo dobro. Za preboj med najboljših osem so po enajstmetrovkah izločili Japonce, sedaj pa je pred njimi izjemno zahtevna naloga. V petkovem četrtfinalu se bodo pomerili s prvimi favoriti za končno zmago Brazilci. "To bo sedaj pravi test, Brazilci so Brazilci. Jasno je, da bo vsaka naslednja tekma še težja," je še komentiral Kostelić, ki se lahko pohvali s štirimi srebrnimi olimpijskimi medaljami in naslovom svetovnega slalomskega prvaka iz leta 2003.