Lahko Hrvaška po Neymarju in Braziliji izloči še Messija in Argentino?

A Argentince v polfinalu čaka težka ovira, ki za razliko od Gavčov poraza na tem mundialu še ne pozna. Še huje za četo Lionela Scalonija je dejstvo, da je Hrvaška nazadnje tekmo izločilnih bojev (finale 2018 ni všteto) na svetovnih prvenstvih izgubila davnega leta 1998, ko je bila v polfinalu z 2:1 boljša Francija.

"Mislim, da se ne rabimo bati nikogar. Moramo se osredotočiti na našo igro in odigrati najboljšo tekmo do sedaj," je pred polfinalom optimističen hrvaški bočni branilec Josip Juranović, ki mu je tržna cena zaradi izvrstnih predstav v Katarju poskočila v nebo. "Po mojem mnenju je ključ do našega uspeha bratstvo, ki ga gojimo v ekipi. Smo kot ena velika družina in to se pozna tudi na igrišču," je pred polfinalom še poudaril 27-letni član škotskega Celtica.