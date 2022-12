Lahko Maroko po Belgiji preseneti še Španijo?

Reprezentanci Španije in Maroka sta se nazadnje na svetovnem prvenstvu merili pred štirimi leti v Rusiji, ko sta se v skupinskem delu razšli brez zmagovalca (2:2), a je selektor Maroka Walid Regragui pred tekmo dejal, da je tista tekma že pozabljena. 47-letni nekdanji branilec je na klop Maroka sedel pred dobrima dvema mesecema in popolnoma prerodil reprezentanco. Pod njegovim vodstvom so Maročani na šestih tekmah prejeli le en zadetek. "To je največja tekma v naši zgodovini, a upam, da bo naslednja (četrtfinale op. a.) še večja. Igralcem bom rekel, naj uživajo, saj bodo milijoni ljudi v Maroku gledali tekmo. Moramo sprejeti, da bo imela Španija posest, a imamo svoje prednosti. Posest smo prepustili Belgiji in Hrvaški in dobro je delovalo. Naš načrt je, da ne bodo vedeli kaj bi z žogo," je pred tekmo napovedal Regragui.

Oba selektorja sta za obrčaun opravila po eno menjavo v primerjavi z običajnima enajstericama. Luis Enrique je namesto poškodovanega Cesarja Azpilicuete v začetno enajsterico uvrstil Marcosa Llorenteja in ne Danija Carvajala kot so mnogi pričakovali, Regragui pa je namesto Abdelhamida Sabirija, od začetka priložnost ponudil precej bolj defenzivno usmerjenemu Selimu Amallahu.

Mladi španski vezist Pedri pa je pri 18 letih in 123 dneh postal najmlajši igralec po Peleju (ki je bil takrat star 17 let in 248 dni) leta 1958, ki bo začel izločilno tekmo svetovnega prvenstva.