Bleda Argentina še ni našla poti do mehiškega gola, 0:0*

Argentinci so v prvem krogu senzacionalno klonili pred Savdijci, zato ni bilo nobeno presenečenje, da se je selektor Lionel Scaloni odločil za kar pet sprememb v prvi postavi. V sredini sta svojo priložnost dočakala Alexis Mac Allister in Guido Rodriguez. V napadu pa so svoje mesto zadržali Lautaro Martinez, Lionel Messi in Angel Di Maria, ki proti Savdski Arabiji ni pokazal veliko. Na drugi strani je pri Mehiki prišlo celo do spremembe igralnega sistema, namesto prepoznavnega 4-3-3 se je selektor Gerardo Martino, sicer nekdanji trener Barcelone, odločil za formacijo s tremi osrednjimi branilci (3-5-2).

Martino je s tem verjetno želel umiriti ritem igre in Argentini z zgoščeno sredino čim bolj onemogočiti izgradnjo napada, kar mu je v prvih 45 minutah uspelo do potankosti. Podprvaki izpred osmih let namreč niso niti enkrat resneje zapretili, omeniti velja le poskus Lionela Messija s prostega strela in Lisandra Martineza, ki je streljal z glavo, a bil daleč od uspeha. Še najbližje veselju je bil v prvem polčasu krilni nogometaš Mehike Alexis Vega, ki je tik pred koncem odlično streljal s prostega strela, vendar je bilo posredovanja Emiliana Martineza še boljše, tako da je ostalo pri 0:0.