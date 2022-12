Livaković v zadnjih dveh letih in pol ubranil kar 35 % enajstmetrovk

Dominik Livaković, ki izhaja iz razmeroma premožne in zelo izobražene družine, na tem svetovnem prvenstvu prvič nastopa v vlogi prvega vratarja Hrvaške. Do sedaj je (iz igre) prejel dva zadetka. Enega proti Kanadi (ognjeni so jo premagali s 4:1, op. p.), enega sinoči proti Japonski. Ne pri prvem ne pri drugem se mu ne more očitati ničesar. Na vseh štirih tekmah do sedaj je bil ocenjen zelo visoko, najvišje pa sinoči, ko je nogometašem iz dežele vzhajajočega sonca v seriji enajstmetrovk (po rednem delu in podaljšku je bilo 1:1) ubranil kar tri od štirih strelov z bele točke. Bil je najbolj zaslužen za preboj kockastih v četrtfinale in bil, jasno, izbran za igralca tekme.