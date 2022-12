Lautaro jih je razveselil kot Maradona nekoč

Novi lastniki posestva Diega Armanda Maradone so sklenili, da objekt prenovijo in pripravijo tako, da bo všečen vsem podpornikom argentinske izbrane vrste. V času svetovnega nogometnega prvenstva je to eno bolj obljudenih mest za spremljanje tekem gavčev. Na velikanskem žaru pečejo argentinsko meso, v priložnostnem baru mešajo koktajle, ozračje vseskozi ogreva DJ, ki skrbi, da vse do tekme zavrti kar največ skladb, ki bi jih želel na zabavi slišati tudi Maradona.

Vse s ciljem, da je navijaško vzdušje primerno ogreto. Po tekmi s Poljsko in Avstralijo so se organizatorji navijaških zabav dobro pripravili na četrtfinale proti Nizozemski. V okrožju Villa Devoto v Buenos Airesu so uživali vsak trenutek, presrečni pa so bili, ko je odločilno 11-metrovko uspešno izvedel Lautaro Martinez in Argentince popeljal v polfinale.