Ob polčasu brez golov: Ziyech sicer zadel, a iz prepovedanega položaja (0:0)*

V skupini F uvodno tekmo drugega kroga igrata izbrani vrsti Belgije in Maroka. Slednji je na uvodnem obračunu s Hrvaško pustil dober vtis, Belgijci pa so z zvrhano mero sreče slavili proti neugodni Kanadi. Po prvih 45 minutah je izid še vedno 0:0. Nekoliko več od igre so sicer imeli belgijski nogometaši, ki pa niso resneje ogrozili maroškega vratarja Munirja. So pa na drugi strani belgijsko mrežo zatresli Maročani prek prvega zvezdnika Hakima Ziyecha, a je VAR njegov zadetek iz prostega strela zaradi prepovedanega položaja soigralca razveljavil.

Svetovno prvenstvo, skupina F, izid:

Belgija - Maroko 0:0* (0:0)