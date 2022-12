Maročani za čast Afrike proti izkušenim velesilam Evrope in Južne Amerike

Reprezentanca Maroka je z uvrstitvijo v polfinale svetovnega prvenstva najprijetnejše pripravila presenečenje turnirja v Katarju. Kot doslej prva afriška in arabska država med štirimi najboljšimi ohranja upanje, da v družbi Francije, Argentine in Hrvaške v zaključnih tekmah ogrozi tudi prevlado evropskih in južnoameriških reprezentanc na mundialih.

Le dvakrat pred letošnjim SP se je zgodilo, da so se reprezentance iz ostalih celin uvrstile med najboljših štirih. Leta 1930 je ZDA osvojila tretje mesto, leta 2002 pa se je Južna Koreja uvrstila v polfinale in na koncu osvojila četrto mesto. Reprezentance s stare celine in Južne Amerike so na preteklih 21 prvenstvih sveta venomer prišle do skupne zmage. Evropske izbrane vrste so nanizale 12 naslovov, južnoameriške pa devet. In stavnice so tudi letos jasne. Možnosti so velike, da bosta ti celini še naprej ohranili nogometno prevlado. Največ možnosti za skupno zmago pripisujejo Francozom, ki imajo na spletni strani oddschecker.com kvoto 2,25. Sledi Argentina z 2,75, Hrvaška z 9, atlaški levi pa so zadnji s kvoto 12.

icon-expand Potek izločilnih bojev na letošnjem SP v Katarju FOTO: Sofascore.com

Argentina in Francija za tretji, Hrvaška in Maroko pa za prvi naslov Z izjemo Maroka, trenutno 22. reprezentance na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, so sicer vse ostale tri reprezentance že igrale v finalu svetovnega prvenstva. Trenutno 12. reprezentanci sveta Hrvaški je to prvič uspelo pred štirimi leti v Rusiji, ko je v finalu s 4:2 izgubila proti Franciji. V Katarju ob Maroku tudi Hrvati lovijo prvi naslov. Na drugi strani imata tako tretjeuvrščena na svetu Argentina (1978 in 1986) kot četrtouvrščena Francija (1998 in 2018) že po dva svetovna naslova. Galski petelini bodo tokrat že sedmič nastopili v polfinalu, Argentinci pa šestič. Ob tem so se Južnoameričani vselej doslej uvrstili v finale (ob skupnih zmagah še leta 1930, 1990 in 2014), Francozi pa so v polfinalu trikrat klonili.

Možna le ena ponovitev že odigranega finala Glede na polfinalne pare Hrvaška - Argentina in Maroko - Francija je v Katarju možna le ena ponovitev že odigranega finala na SP, ravno tistega izpred štirih let. Vse ostale kombinacije finalistov bodo privedle do prvega medsebojnega obračuna reprezentanc v finalu mundialov. Sicer sta se Francija in Argentina že trikrat pomerili na svetovnih prvenstvih, pred dobrimi štirimi leti je Francija v osmini finala s 4:3 izločila Argentino. To je bilo tudi edino njuno srečanje v izločilnem delu tekmovanja doslej.

icon-expand Lionel Messi z Argentino lovi svoj prvi naslov svetovnega prvaka FOTO: AP

Maroko do zgodovinskega uspeha z granitno obrambo Severnoafriška država je na prvenstvu doslej pripravila več presenečenj, kar ji je uspelo predvsem s pomočjo trde obrambe, ki je na petih odigranih tekmah prejela le en zadetek. To je najmanj izmed vseh reprezentanc na turnirju v Katarju. Na svetovnih prvenstvih z enakim formatom kot letošnji je doslej samo eni ekipi do finala uspelo prejeti zgolj en zadetek - leta 2006 Italiji, ki je v finalu nato z 2:1 premagala Francijo. Na drugi strani Francija z najbolj učinkovitim napadom izmed polfinalistov Maroška obramba se bo sicer v polfinalu pomerila z enim najučinkovitejših napadov na prvenstvu v Katarju. Francija je na tem mundialu dosegla 12 zadetkov, kar je največ med vsemi polfinalisti in en gol manj od vodilne ekipe doslej na turnirju - Anglije. A 12 zadetkov je na turnirju pred porazom v četrtfinalu z Marokom dosegla tudi Portugalska, ki nato ni uspela zatresti maroške mreže. Sicer pa sta se Maroko in Francija na uradnih tekmah v zadnjih dvajsetih letih srečali le enkrat. Na prijateljski tekmi novembra 2007 je bil izid 2:2.

Argentina in Hrvaška od leta 1994 igrali petkrat, obe zmagali po dvakrat Na drugi strani sta se Hrvaška in Argentina od leta 1994 srečali na petih uradnih tekmah. Nazadnje sta igrali v skupinskem delu SP pred štirimi leti, ko je bila Hrvaška boljša s 3:0. Pred tem je Argentina leta 2014 na prijateljski tekmi zmagala z 2:1, na prijateljski tekmi 2006 je bila s 3:2 boljša Hrvaška, na SP leta 1998 pa je bilo v skupini 1:0 za Argentino. Edini remi sta odigrali na prijateljski tekmi leta 1994. Mbappe ostaja najboljši strelec v Katarju Francoz Kylian Mbappe je v boju za prvega strelca prvenstva s petimi zadetki še naprej v vodstvu. V četrtfinalu sta se mu vsak z doseženim zadetkom na gol razlike približala soigralec Olivier Giroud in Argentinec Lionel Messi. V četrtfinalu letošnjega prvenstva je v primerjavi s 56 tekmami pred tem znova rahlo padlo povprečje doseženih zadetkov. Na štirih tekmah so ekipe dosegle skupaj devet zadetkov, kar predstavlja 2,25 zadetka na tekmo. Povprečje za celotno prvenstvo je zdaj pri 2,62 gola, kar je blizu dolgoletnega povprečja.

icon-expand Kylian Mbappe (5 golov) in Olivier Giroud (4) v napadu Francije na letošnjem SP odlično sodelujeta FOTO: AP