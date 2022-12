Maroko ali Portugalska? To je zdaj vprašanje *0:0

Maročani in Portugalci so se do četrtfinala letošnjega mundiala sicer na uradnih tekmah pomerili dvakrat. Najprej so bili na SP leta 1986 s 3:1 boljši Maročani, pred štirimi leti v Rusiji pa so se zmage v skupinskem delu veselili Portugalci. Za minimalno zmago 1:0 je takrat zadel Cristiano Ronaldo , ki pa četrtfinalni obračun, tako kot tekmo proti Švici, začenja na klopi. Fernando Santos je v začetno enajsterico znova uvrstil Goncala Ramosa , ki je s tremi zadetki zablestel proti Švici. Znova v začetni enajsterici Portugalske ni tudi Joaa Cancela , namesto katerega začenja Diogo Dalot , od prve minute pa namesto Williama Carvalha začenja Ruben Neves . Walid Regragui na drugi strani začetne enajsterice ni spreminjal.

Maročani v Katarju blestijo predvsem po zaslugi čvrste obrambe, saj so do četrtfinala prejeli le en zadetek, pa še tega so si zabili sami. Proti Kanadi je v lastno mrežo meril Nayef Aguerd. Portugalci na drugi strani blestijo v napadu. Na štirih tekmah so dosegli 12 zadetkov, med strelce pa se je ob tem vpisalo osem različnih igralcev.

Po uvodnem otipavanju je ob prekršku Yahia Attiyat Allaha nad Diogom Dalotom prva zapretila Portugalska. Iz desne strani je podal Bruno Fernandes, do strela za glavo pa je prišel Joao Felix, ki je meril preveč po sredini gola in Bono je žogo odbil v kot, ki pa ga Portugalci niso izkoristili. Po hitrem protinapadu Sofiana Boufala, je do prvega kota na tekmi prišel tudi Maroko. Z glavo je sprožil Youssef En-Nesyri, ki pa je meril prek vrat.